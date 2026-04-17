ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು: ಆಕ್ರೋಶ

ಮೈಸೂರು: 'ನಗರದ 100 ಅಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಾಲು ಎಸ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಗುರುವಾರ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿರುವ ಎಟಿಎಂ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರ ಕುರಿತ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಎಂದಾಗ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು' ಎಂದು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನಂತರ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಿ, ಬಾಬು, ರೈತಪರ್ವ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ ತೆರಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>