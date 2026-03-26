‘ನಾಡಿನ ಬಹುತ್ವದ ಧ್ವನಿ ಬರಗೂರು’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಬಂಡಾಯವು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬರಹ ಹಾಗೂ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಭಾವಕೋಶವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಹುತ್ವವನ್ನೇ ಅವರು ಉಸಿರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನೇ ಧೇನಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನಟಿ ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದಂಡಿನ ರಾಜಪ್ಪ ಪರಿವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಬರಗೂರು: ಬಹುತ್ವದ ಬೇರು’ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವರನಟ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ, ಹೋರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರತಿ ಪದ, ಜೀವ, ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೂ ಕರುಳುಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಹೆಂಗರುಳು ಇರಬೇಕೆಂದು ಬರಗೂರರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬರಗೂರರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಸಂಕಥನವಾಗಿವೆ. ಭಾಗೀರತಿ ಸಿನಿಮಾವು ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಬರಗೂರರ ವಿಮರ್ಶಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ. ಕ್ಷಾಮ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗೀರತಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಚಿತ್ರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡ ನೆಲವು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯ್ತನ, ಹೃದಯವಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಮನ್ವಯದ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿ: ‘ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಗೂರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿಗೆ ಅವರಿಂದೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು. ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಬರಗೂರರಂಥ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಭಾವನಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಡನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನರ ದನಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಲೇಖಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ಸಂವೇದನೆಯುಳ್ಳವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಕನಾಥ್, ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ.ಸವಿತಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಲಾಕ್ಷಿ, ದಂಡಿನ ರಾಜಪ್ಪ ಪರಿವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಖಜಾಂಚಿ ಲತಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆ.ಎಲ್.ದಿವ್ಯಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-39-808052396</p>