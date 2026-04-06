ಬಸವ ಜಯಂತಿ: ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಏ.19 ಹಾಗೂ 20ರಂದು ಬಸವ ಬಳಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಬಸವ ಜಯಂತಿ’ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೀವಧಾರ ಗಿರೀಶ್ ನೇತೃತ್ವ, ಕುದೇರು ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳ ಸಮ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಪಿ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾನ್ಯ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಸಂಚಾಲಕ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜು ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿ ಜಯಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿ.ಜಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಬಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜು, ಶರತ್ ಪುಟ್ಟಬುದ್ಧಿ, ಜಗದೀಶ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾರಿಪುರ ಡಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಸುರೇಶ್, ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೂರ್ತಿ, ಮಹೇಶ್ ಭಾಗಳಿ, ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು, ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು, ಎಸ್.ಬಿ.ಟಿ.ಸುರೇಶ್, ಶಿವ ಪ್ರೇರಣ್, ಬಿ.ಅರ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಲ್ಮಳ್ಳಿ ನಟರಾಜು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-39-1862701284</p>