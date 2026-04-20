ಬಸವ ಜಯಂತಿ: ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮೈಸೂರು: ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ 'ಬಸವ ಜಯಂತಿ' ಸಂಭ್ರಮವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

'ಬಸವ ಬಳಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ', 'ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘ– ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆಯೇ ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಬದುಕಿನ ದಾರಿದೀಪ. ಸರಳತೆ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ, ಮೌಲ್ಯಯುತ ತತ್ವ ಸಹಿತ ಜೀವನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ: ನಂದಿ ಧ್ವಜ, ವೀರಗಾಸೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭಜನಾ ಮೇಳದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದವು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಚನಕಾರರ ನುಡಿ ಸಾಲುಗಳು, ಬಸವ ಹಾಗೂ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಗಳು ಹಾರಾಡಿದವು.

ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು ಹಾಡಿದ ವಚನ ಗಾಯನವು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಾಗಿದರು. ಬಸವ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸೇರಿದಂತೆ ಶರಣರ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿಣ್ಣರು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಸವ ಬಳಗಗಳ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದ ವಚನಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಯುವಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಗನ್ಹೌಸ್ ವೃತ್ತದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಪಾಲಿಕೆ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ, ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಕಲಾಮಂದಿರ ತಲುಪಿತು.

ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗಾವಡಗೆರೆಯ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದೇವರ ಮಠದ ನಟರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಂದೂರು ಮಠದ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೆಟ್ಟದಪುರದ ಸಲಿಲಾಖ್ಯ ಮಠದ ಚನ್ನಬಸವ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬರಡನಪುರದ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕ ಕೆ.ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ, ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಟಿ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಶಿವರಾಜು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಡಿ.ಸುದರ್ಶನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-39-1084458947