ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದರ್ಶ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಲಹೆ

ಮೈಸೂರು: 'ಬಸವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ.ಗು. ಸದಾನಂದಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ನಮನ ಕಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ಅರಸು, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಫಾತಿಮಾ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ರೇಣುಕಾ, ಕೆ.ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮಂಜಪ್ಪ ಬೈರಾಮುಟ್ಟಿ, ರಾಮು, ರಮೇಶ್, ಚೈತ್ರಾ, ರಂಜಿನಿ ಎನ್. ಅವರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಶ ಭಟ್, ರವಿ ನಾಲಾಬೀದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬೋಗಾದಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಗೋಪಿ, ಎಲ್ಐಸಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಹೊನೆಕೆರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾದಪ್ಪ, ಸಾಯಿ ಚಾಮರಾಜ, ಕಾವೇರಮ್ಮ, ಮಾಲಿನಿ ಇದ್ದರು.

ಮನೋಹರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಾಲುಂಡಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-39-510886589