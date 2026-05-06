‘ಬಸವಣ್ಣರ ವಿಚಾರ ಬದುಕಾಗಲಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಬಸವಣ್ಣರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಜರಬಾದ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬಸವ ಬಳಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಎಲ್.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ 'ಮಹಾ ಮಾನನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣ', 'ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು' ಕೃತಿಗಳ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ ತತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಏನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ? ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಲಾವಿದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಏನು? ಅವರ ಕಾಯಕ ಏನು? ಅವರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಓದುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಜನರ ಶರಣರ ದಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ, ಕೃತಿಕಾರ ಎಲ್.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಜಮುನಾರಾಣಿ ಮಿರ್ಲೆ, ಬಸವ ಬಳಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಪಿ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೀಮಾರಹಳ್ಳಿ ಜೈಶಂಕರ್, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ದೇವರಾಜು ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>