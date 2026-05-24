137 ಮರ ಕಡಿಯಲು ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ: ಪನಾಸಂ

<p>ಮೈಸೂರು: ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ‘ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ’ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವ 137 ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರಲು ‘ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ’ (ಪನಾಸಂ) ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ಶನಿವಾರ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿತು.</p>.<p>ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ: 450 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,890 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಐಎಸ್ಒ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅನುಕೂಲವಿದೆ: ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುರ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗುರುತಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ 137 ಮರಗಳನ್ನೂ ಕಡಿಯದೆ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿದ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್., ಎಚ್ಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕರಿತಿರುಮಲ್, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಲತೇಶ್ ಕೆ., ನಿಯೋಗದ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ, ರವಿ ಬಳೆ, ಬಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಗಣಪತಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-39-1181688173</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>