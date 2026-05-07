‘ಭಗೀರಥರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿ’

ತಿ.ನರಸೀಪುರ: 'ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಯಂತೆಯೇ ನಾವು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಗೋವಿಂದಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮಹರ್ಷಿ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥರದ್ದು ಅಪ್ರತಿಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೀವಂತ ಸಂದೇಶ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮಹರ್ಷಿಯಂತೆಯೇ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಟಿ.ಜೆ.ಸುರೇಶಾಚಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಂಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಲು ಭಗೀರಥರು ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸು ಕೇವಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವನ ಸಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೇವತೆಗಳ ಮನವೊಲಿಸುವ ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರಮವೇ ಮಾರ್ಗ, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು</p>.<p>ಭಗೀರಥ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಎಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಮಹದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮಹೇಶ್, ಕೊತ್ತೆಗಾಲ ಮಹದೇವು, ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ, ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಸಿಡಿಪಿಒ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಸೆಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವೀರೇಶ್, ಬಿಇಒ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಬಿಆರ್ಸಿ ನಾಗೇಶ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೆ.ಬಿ.ಶ್ವೇತಾ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂ.ರೂಪ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್, ತೋಂಟೇಶ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮೂಗೂರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಷಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>