ಜಾಗೃತಿ ಉತ್ಸವವಾದ ‘ಭೀಮೋತ್ಸವ’

ಮೈಸೂರು: ಅಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಮೆಲುಕುಗಳಿದ್ದವು. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಯುವಜನರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು, ಹೋರಾಟದ ಮಾದರಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪುರುಷರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಭೀಮೋತ್ಸವ'ವು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಹಬ್ಬವೂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>'ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕು, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಕುರಿತು ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಂಧ್ಯಾ, 'ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ' ಕುರಿತು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮೈಸೂರು ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊ.ಕವಿತಾ ರೈ ಅವರು, 'ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾದರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, 'ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು' ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ಮಹೇಶ್ ಇರಸವಾಡಿ, 'ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ನಂತರ ಏನು' ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆರ್.ಎಸ್.ಸಂದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ ಕೆ.ಎಲ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಐಜೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ರಂಗೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ತಿಬ್ಬಯ್ಯ ಎಂ, ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿನೋದ್ ಮಹದೇವಪುರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಕೆ.ಮಹೇಶ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>