<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಎಚ್ಐಒ)ಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ‘ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಕೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್’ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸೋಮವಾರ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್. ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡೇಕೇರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆದಾಖಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಎಚ್ಐಒ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂಜಲಿ ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಒಒ ಗೌತಮ್ ಧಮೇರ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ವಿಕಿರಣ ಆಂಕೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾ.ವೈ.ಎಸ್. ಮಾಧವಿ, ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ್ ಸಿ.ಬಿ, ಹಿರಿಯ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಬೊಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂ., ಡಾ.ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ ಮುತ್ತಗಿ, ಹಿರಿಯ ವಿಕಿರಣ ಆಂಕೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಅಭಿಲಾಷ್ ಜಿ.ಎಚ್., ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎನ್. ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-39-202801485</p>