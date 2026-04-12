‘ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಿರಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸೊಬಗಿಗೆ ಇಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೌಧಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಬಳಿ ಪ್ರಚಾರದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಗನ್ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅರಮನೆಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗನ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>