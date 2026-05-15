‘ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಅನಾವರಣ’

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಲೇಖಕ ಡಿ.ಸಿ.ನಂಜುಂಡ ರಚಿಸಿರುವ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ', 'ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದ– ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲ' ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಹೇಮಾ ನಂದೀಶ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಧೂರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನವಾದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ, ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಎರಡೂ ಕೃತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಇದರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ' ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಷಾ, ವಿಶ್ವವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಟೇಲಿಂಗಾಚಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ