ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಇಂದು

ಮೈಸೂರು: ನಿರಾಮಯ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಏ.5ರಂದು ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಪ್' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಆರ್. ರಕ್ಷಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಮಯ ತಂಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೀಪಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದೀಪ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಂಗರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆ, ಆಶಾದೀಪ ತಂಡಗಳು ಸೆಣೆಸಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹15ಸಾವಿರ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹14 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ವ್ಹೀಲ್ ಮೈಸೂರು ಕ್ಲಬ್ನ ವೈ.ವಿದ್ಯಾ, ವಿಷನ್ ಎಂಪವರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುರಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಹವಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೀಲ್ನ ಗೋಪಯ್ಯ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ್, ಗುರುಪ್ರೀತ್, ಸಂದೀಪ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-39-2091882013</p>