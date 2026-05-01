ಬೌರಿಂಗ್ ಅವಘಡ: ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ– ಮಲ್ಲೇಶ್

ಮೈಸೂರು: 'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದು 7 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ವಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಮೈಸೂರು ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರ. ಗತ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ನೂರಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮಹಲುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುರ್ಘಟನೆಯು 2012ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಡೌನ್ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಂತ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ನಾಲ್ವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಸೊರಗಿತ್ತು. ದುರ್ಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಳ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಣಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>