ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಮೈಸೂರು: ನಗರ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ‘ಸ್ಥಿತಿವಂತ’ರ ‘ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌’ ರದ್ದು

ಬಡವರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ‘ಕನ್ನ’ ಹಾಕಿದ್ದ 24,703 ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 22 ಮೇ 2026, 7:24 IST
Last Updated : 22 ಮೇ 2026, 7:24 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಬಿಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಎಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದೂ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್‌
ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್‌
ಹಂಪಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ರವಿಕುಮಾರ್
ಹಂಪಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ರವಿಕುಮಾರ್
MysoreBPL
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT