ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಾಳೆ

ಮೈಸೂರು: 'ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಾಗಪುರ ಅಲೋಕ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದ ವಿನಯರಕ್ಕಿತ ಭಂತೇಜಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಠಣ, ಪಂಚಶೀಲ ಬೋಧನೆ, ಮೈತ್ರಿಧ್ಯಾನ, ಧಮ್ಮೋಪದೇಶಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಚೆನ್ನಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯ ಚೇತವನ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದ ಮನೋರಕ್ಕಿತ ಭಂತೇಜಿ, ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕರ್ಮರಿಂಪೂಜಿ ಭಂತೇಜಿ, ಕೂಡ್ಲೂರು ನಳಂದ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಭೋದಿರತ್ನ ಭಂತೇಜಿ, ಚೆನ್ನೈನ ಮಹಾಬೋದಿ ಮಿಷನ್ನ ಬುದ್ಧಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂತೇಜಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಳಂದ ವಿ.ವಿಯ ಬೋಧಿರತ್ನ ಭಂತೇಜಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಘನಾಯಕ– ಬಿಎಸ್ಐ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಭಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ ಮಠದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುದ್ಧ ಧಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಧಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು 'ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ನಡೆದು ಬಂದದಾರಿ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು. 'ರೋಗಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಧಮ್ಮ' ಕುರಿತು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಾತನಾಡುವರು.ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಕೆ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪಿ.ಮಹದೇವು, ಸಾವುಕಯ್ಯ, ಎಚ್.ಶಿವರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>