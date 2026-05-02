ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ನಗರದ ವಿಶ್ವಮೈತ್ರಿ ಬುದ್ಧವಿಹಾರವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಮೈತ್ರಿ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೈಶಾಖ ಬುದ್ಧಪೂರ್ಣಿಮೆ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ 2570ನೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂಕೋಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದರು. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಆತ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ, ಸೋದರತ್ವ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಯಸಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಬುದ್ಧನತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ತಳಹದಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನಃಸ್ತಾಪ ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಷಣ್ಮುಗಂ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ವಿಶ್ವಮೈತ್ರಿ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದ ಕಲ್ಯಾಣಸಿರಿ ಭಂತೇಜಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-39-1797630833</p>