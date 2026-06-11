ಮೈಸೂರು ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ

<p><em>ಎಂ. ಮಹೇಶ್</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕ–1ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ‘ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ’ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>₹ 102.58 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು 2025ರ ಅ.15ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 2028ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರ ವೇಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದಣಿ ಇರುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್)ವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>14 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪದ (ಹೊರನೋಟ) ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 2ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ: ಬೆಂಗಳೂರು–ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈಗಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಈಗಿನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಡಿಪೊಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 3,500ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಸ್ಗಳು ಬಂದು–ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಬಹುದಾದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶಾಲ ವಾದ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಮೈದಳೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಇದರರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಚ.ಅಡಿಯಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ (4ಸಾವಿರ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಹಾಗೂ 200 ಕಾರ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 75 ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 35 ಬಸ್ಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-39-1565470260</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>