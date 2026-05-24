ಸಿ.ಕೆ.ಎನ್‌. ರಾಜ ನುಡಿನಮನ

ಮೈಸೂರು: ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ, ಸಾಹಿತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜ ಅವರ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>'ಪರಂಪರೆ' ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ ಅವರು ರಾಜ ಅವರ 'ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗೆಲ್ಲಾ, ಕಾನೂನುಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸುಗಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ನೆನೆದರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಅನುವಾದ: 'ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. 'ಯಾರ್ರೀ! ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ಹಾಗೂ 'ರಾಜಾಸೀಟಿನಿಂದ' ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಲೇಖನಗಳು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಡನಾಟ ಮೆಲುಕು: 'ಕಾನೂನು ವಿಷಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಭಾಷೆಯ ಜಾಯಮಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಾನೂನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ವಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ 'ಒಡನಾಟ' ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುತ್ತೂರು ಮಠಾಧೀಶ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ ವಿರಚಿತ 'ಶ್ರೀಗುರುಚರಿತ್ರ' ಕುರಿತು ಶುಭಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಾಚಿಸಿದರೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಶಂಕರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>