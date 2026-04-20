‘ಜಾತಿ ವಿಮೋಚನೆಯಿಂದ ಸಮಸಮಾಜ’

ಮೈಸೂರು: 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗದ ಹೊರತು ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭೀಮ ಬಳಗವು ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಏಳೂವರೆ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದೂ ಇನ್ನೂ ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತೀಯತೆ, ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾತೀಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ನಂತರ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬದಲಾಗದ ಹೊರತು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ,ಸಿ. ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭೀಮ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಣ್ಮುಖ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಪ್ರಗತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಬಳಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ಶ್ರೀಧರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಈ. ಬಾಲರಾಜು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಕೆ.ಬಸವರಾಜು, ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ, ಎಲ್ಐಸಿ ಚರಣ್, ಶಿವನಂಜಯ್ಯ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>