ಮೈಸೂರು: ಜನ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p><p>ನಗರದ ತೊಣಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. </p><p>ಗಣತಿದಾರರು ಮನೆಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p><p>ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ (ಏ.18) ಮನೆಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮನೆ- ಮನೆಗೆ ಗಣತಿದಾರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p><p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸೀಫ್, ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನಗರ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>