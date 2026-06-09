ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರಣ

<p>ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 8 ಸಾವಿರದಿಂದ 60 ಸಾವಿರದ ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.</p>.<p>ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಇಟಿಗೆಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಗಂಟೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇದು ಫಲ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಧಾರಿತ ಆಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಓದಿನೆಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>–ಪಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಮಹಾರಾಣಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ– ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು, ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೇನು? ಎಂಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ನೀಟ್, ಸಿಇಟಿ ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ. ಇರುವೆ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಂಡಿನ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮೂಟೆ ಇಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬಲ ಅವಶ್ಯಕ. ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ, ಸಮಮನಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.</p>.<p>ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳು ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಈಗೀಗ ಇಲ್ಲಿನವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಓದಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸಲು ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ. ಯಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.</p>.<p>–ಜವನ ನಾಯಕ, ಯಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮ, ವರುಣಾ ಹೋಬಳಿ</p>.<p>ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ.</p>.<p>ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಚರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು, ವೃದ್ದರು ಸೀಟಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನಗರ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಡ್ರಗ್ಸ್, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆದಾಯಗಳ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತೋರಬೇಕು. ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಬೇಕು.</p>.<p>–ಮಹೇಶ್ ರಾಮಪ್ಪ, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ</p>.<p>ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-39-1042058622</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>