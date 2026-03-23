ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ‘ಡೆಬ್ರಿಸ್’ ಭಾರ!

ಮೈಸೂರು: 'ಅಯ್ಯೋ.. ಸಾಕಿನ್ನು, ತಾಳಲಾರೆ...' ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ. ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಅವಶೇಷಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕುಣಿಕೆಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಿಂದ ದೇವಿಕೆರೆಯತ್ತ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಲ್ಲು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಹೆಂಚು, ಮರ ಮುಟ್ಟುಗಳ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನೂ ಇವು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಸರಾಗ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಭೋರ್ಗರೆದು ಹರಿಯತೊಡಗಿದೆ.</p>.<p>ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳನ್ನೂ ಆವರಿಸುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರಚನೆಯನ್ನೂ ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಲಿ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಫಲಕಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ದೇವಿಕೆರೆ ಎದುರಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಎದುರು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಆವರಿಸುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊಯ್ದ ನೀರು ದೇವಿಕೆರೆಗೆ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅರಣ್ಯದತ್ತಲೂ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 'ಪ್ರಸಾದ್' ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಲಮೂಲದತ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ನಾರಿನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸೀಸ, ಪಾದರಸ, ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಜಲಮೂಲದತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತವೆ. ದೇವಿಕೆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿದರೂ, ಈಚೆಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡ ಹಿರೇಕೆರೆಯಂತೂ ಹಸಿರುಗಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ತಪ್ಪಲಿನ ಜಲಮೂಲಗಳು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಬದುಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>