ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ: ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೂ ಕಸ

ಮೈಸೂರು: ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆವರಿಸಿದೆ. ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿರು ವಲಯ ಕಸದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. 

ತಾವರೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ದೇವಿ ವನ, ಚಾಮುಂಡಿ ಪರಿಸರ ಉದ್ಯಾನ ಮುಂದೆಯೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಹಾರಾಣ ಪ್ರತಾಪ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಊಟಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ, ಗೌರಿಶಂಕರ ನಗರ, ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ, ಹೊಸಹುಂಡಿ, ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಲಲಿತಾದ್ರಿ ಪುರ, ಕೆಎಂಸಿ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಬಡಾವಣೆಯು ಕಸ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. 

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಸವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಎಂಬ ವಿಂಗಡಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕಸಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ವಿಲೇವಾರಿಯೂ ಆಗದೇ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆಗಳ ರಾಜ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯೂ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. 

ತಪ್ಪದ ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್: ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಆಗಾಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳು, ಕುಂಕುಮ, ಅರಸಿನ ತಂದ ಕವರ್ಗಳು, ಕುರ್ಕುರೆ, ಲೇಸ್, ಬಿಸ್ಕತ್ ಮುಂತಾದ ತಿಂಡಿಯ ಕವರ್ಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಕೊನೆಯಾಗುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಡಭಾಗದ ಬೇಲಿ ಆಚೆ ಕಸಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

'ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ದುಸ್ಸಾಹಸವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೈರಾಣಾಗಿವೆ. ಅವರ ಶ್ರಮದ ಬೆವರಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಬಂದಿದ್ದ ಕುವೆಂಪುನಗರ ನಿವಾಸಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್. 

ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ: ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಕುಂಕುಮ, ಅರಸಿನ ಹಚ್ಚುವುದು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಲ್ಲದ ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಬಣ್ಣವೂ ಜಲಮೂಲಕ್ಕೂ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಾರುವವರೂ ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.

'ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಅ