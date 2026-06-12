ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ

<p>ಮೈಸೂರು: ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂತೋಷದ ಬಾಲ್ಯ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಉದಯಗಿರಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೊ ಮಕ್ಕಳಾಲಯವು ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಆರ್ಚ್ಲೈನ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಸವಾರ್ಲೈನ್ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಆದಿಜಾಂಬವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ತಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಥಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ರಾವ್ತರ್, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು. ದೊರೆತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರು, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ–1098 ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದ ಐವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾದರ್ ಜಿಮ್ ಜೋಸ್, ಮದರ ಕಾಶಿಮ್ ಖುರೇಶಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತೌಸಿಫ್ ಜಾನ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಲೂರ್ದ್ ಮೇರಿ, ಮಡಿಲು ಎನ್ಜಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚೈಲ್ಡ್ಲೈನ್ ಸಂಯೋಜಕ ರಘು, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಜಾನ್, ಕೆ.ಎನ್.ಲಿಂಗರಾಜು, ನವೀದ್ ಪಾಷಾ, ಶಾಹೀನ್ ತಾಜ್, ಇಲಿಯಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-39-105763377</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>