ಮೈಸೂರು ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಲಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ

<p>ಮೈಸೂರು: ಬೇರೆಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ ಜೀತಕಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಂಪತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಬೆದರಿಸಿ, ಕೂಲಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>11 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತಕ್ಕಿದ್ದ 16 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೀತದಾಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಸೋಮವಾರ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಯತಿರಾಜ್, ಗಿರೀಶ್, ಮಹದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರರಾದ ಮುತ್ತಣ್ಣ (30), ಜ್ಯೋತಿ (24) ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ (50), ಆರ್ಮುಗಂ (22), ಗಣೇಶ್ (25), ರಾಜೇಶ್ವರಿ (22), ನಾಗಮ್ಮ (32), ಮಲ್ಲಿಕಾ (40), ಸುರೇಶ್ (27), ಪ್ರೇಮಾ (23), ಸತೀಶ್ (26), ಲಕ್ಷ್ಮೀ (24), ಚಂದ್ರು (60), ಚೆನ್ನಮ್ಮ (52), ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಅಮುದಾ (34), ವೆಲುನಾದ (32) ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ದಂಪತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ₹75 ಸಾವಿರ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಡೆದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ನಂತರವೂ ವಾರಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹1 ಸಾವಿರ ವೇತನ ನೀಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ದಂಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಕೂಲಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಭಾನುವಾರ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆತಂದ ಮಾಲೀಕರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಐಜೆಎಂ ಎನ್ಜಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೃದಯರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಕಸದೊಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಬನ್ನೂರು ಠಾಣಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಕಸನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನವೀನ್, ಮಡಿಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-39-364615125</p>