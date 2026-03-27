ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ: ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ₹ 2.15 ಲಕ್ಷ ದಂಡ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 'ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ' ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಅಸೀಫ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು 2016ರ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಗುರುವಾರ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ವಲಯ 1ರಲ್ಲಿ ₹4ಸಾವಿರ, 2ರಲ್ಲಿ ₹45ಸಾವಿರ, 3ರಲ್ಲಿ ₹12ಸಾವಿರ, 4ರಲ್ಲಿ ₹45ಸಾವಿರ, 6ರಲ್ಲಿ ₹60ಸಾವಿರ, 7ರಲ್ಲಿ ₹15,300, 8ರಲ್ಲಿ ₹9,800 ಹಾಗೂ ವಲಯ 9ರಲ್ಲಿ ₹14,600 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 2,15,200 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಶಶಿ, ಪ್ರವೀಣ್, ಅಶ್ವತ್, ಶೀಲಾ, ಮಂಜು ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣ, ಅಶೋಕ್, ನಮ್ರತಾ, ಶ್ರೀನಿಧಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಹರೀಶ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ರವಿಶಂಕರ್, ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದ</p><p>ಜ್ಯೋತಿ, ಮಹಾದೇವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>'ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸೀಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>