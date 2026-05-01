ಹವಾಮಾನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ

ಮೈಸೂರು: 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜನರು, ಅರಣ್ಯ, ಹಸಿರು ವಲಯವನ್ನು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 'ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ'ಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.</p>.<p>10 ಅಂಶಗಳ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯು, 'ರೈತರು, ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡವರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ನಾಶ ವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಹೊಣೆ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರದು. 5 ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೋಟ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳ ಹನನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದಂಡ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ತುರ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು 30 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. 90 ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭಾದೆಗೆ ಒಳಗಾದ 100 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. 10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳು ಶಾಖ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಜಲತಜ್ಞರು, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ನೀರಾವರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎ.ಎಸ್.ಕವಿತಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪರಶು ರಾಮೇಗೌಡ, ಪಾರ್ವತಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸಂಘ ಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿಕಂದರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಬಸಾಪುರ್ ಅವರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>