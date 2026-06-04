ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯುವಜನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ವೇದಿಕೆ: ಮ.ಪು.ಪೂರ್ಣಾನಂದ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶನಿವಾರ (ಜೂ.6)ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಪುರಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಒಂದಾಗೋಣ ಬಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ‘ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಜೂ.6 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡೋಣ’ ಎಂದು ಒಂದಾಗೋಣ ಬಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಮ.ಪು.ಪೂರ್ಣಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹುಡುಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ‘ಜಿರಳೆಗಳು’ (ಕಾಕ್ರೋಚ್) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬದಲು, ದಿಪ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಯುವಜನರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ. ದೇಶ ಉಳಿಸಲು ಅವರು ಹೋರಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸವಿತ ಪ. ಮಲ್ಲೇಶ್, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹೂಗಾರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಜಗದೀಶ್ ಸೂರ್ಯ, ಸೋಸಲೆ ಸಿದ್ದರಾಜು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ , ಗಿರೀಶ್ ಮಾಚಳ್ಳಿ, ಅಭಿಜಿತ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>