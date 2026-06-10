ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಣಯ

<p>ಮೈಸೂರು: ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಬಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂರಜ್ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ. ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇತರರು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ₹3.25 ಲಕ್ಷ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೂರಜ್ ಹೆಗಡೆ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ನೆನೆದ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ‘30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಮೂರ್ತಿ, ‘ಸೂರಜ್ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆಯೂ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ₹1.8 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ನೆನೆದರು.</p>.<p>ಬಿ ಜೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದವರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ. ಶಿವಣ್ಣ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಎಡತಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪುಷ್ಪಲತಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಪ್ರೇಮಾ, ಮೋದಮಣಿ, ಈಶ್ವರ್ ಚಕ್ಕಡಿ, ಗಿರೀಶ್, ಡೈರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಶ್, ಎಂ.ಕೆ. ಅಶೋಕ್, ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜ್, ಮೋಹನ್, ರಾಹುಲ್ ಕುಂಬರಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೋಷ್ ಮಳಿಯೂರ್, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಸುನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-39-683820106</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>