ಮೈಸೂರು | ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜೈಲು

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಮದ್ ಷಬಾಜ್ ಹಾಗೂ ಫರ್ಮಾನ್ ಪಾಷಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಏಳನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹40 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>2023ರ ಫೆ.18ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ವೃತ್ತದ ಸಿದ್ದಿಖ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಮದ್ ಷಬಾಜ್ ಹಾಗೂ ಫರ್ಮಾನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹ 40 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 1 ಕೆಜಿ 560 ಗ್ರಾಂ. ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಂ.ಹೇಮಂತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಎಸ್.ಬಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>