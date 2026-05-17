ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಸು ರಕ್ಷಣೆ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪ, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗುರುಪಾದಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಸು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸುವೊಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಸು ಮೇಲೆ ಬರಲಾಗದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂ.ಸುನೀಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಸುವನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಚರಂಡಿಯ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳೂ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>