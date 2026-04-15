‘ಕ್ರಾಫರ್ಡ್‌ ಭವನ’ಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆ!

<p>ಮೈಸೂರು: ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅರಮನೆ ನಗರಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಟ್ಟಡವಾದ ‘ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನ’ದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿರುವ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ‘ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನ’ವು ನಗರದ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ರಮಾವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಬೋಗಾದಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೌಟಿಲ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪದ್ಮ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 7ರಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕಂದಕ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜೆಸಿಬಿ, ಡಿಗ್ಗರ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ವೃತ್ತವಿರುವ ಭಾಗವು ನಗರದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಶಿಲಾ ಪದರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಗ್ಗರ್, ಕ್ರಷರ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಒಆರ್ಐ), ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೌಟಿಲ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರಮಾವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕಡಿತಲೆ ಆಗಲಿದೆ. ದ್ವಿಪಥದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಹಾಕಿ ಅಂಗಳಗಳು ಐದು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗುವ ಅನುಮಾನವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ನಗರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಭವನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ (ಒಆರ್ಐ) ಬಹು ಪ್ರಮುಖ. ಎಎಂಎಸ್ಆರ್ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಹಾಗೂ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು.</p>.<p>‘ಸಕಲೇಶಪುರದ ಬಾಳುಪೇಟ್ನ ಕಾಫಿತೋಟದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಸಹೋದರರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅಂದಾಜಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವು ಕಟ್ಟಡದ 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-39-1462489923</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>