ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಸಜ್ಜು

<p><em>ಆರ್. ಜಿತೇಂದ್ರ</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳವು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ 20ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಚರಣದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 7ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ವಾರದ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋರಂಜನೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ: ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ, ಮೈದಾನವನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೈದಾನ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಒಂಭತ್ತು ಪಿಚ್ಗಳಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 9 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳೂ ಬರಲಿವೆ.</p>.<p>ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುಗರನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ (ಜೂನ್ 17) ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ದಿನವೂ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 5 ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ₹100ರ ಸಾಮಾನ್ಯ, ₹200ರ ‘ಸಿಲ್ವರ್’ ಹಾಗೂ ₹250ರ ‘ಪ್ರೀಮಿಯಂ’ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೇ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಖಂಡಿತ ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಏಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-39-749080883</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>