ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧ: ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವನ್ನೇ ದಂದೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹189.49 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯತೀನ್ ರಮೇಶ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾದಾಜ್ ಅಂಜುಮ್ ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜ.27ರಂದು ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜಿತೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ₹600ಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಗಡವಾಗಿ 100 ಗ್ರಾಂ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ₹13.69 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿನ್ನ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ 56 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ 196 ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 12 ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಹೊರದೇಶದಿಂದ ವಂಚನೆ: </strong>‘ಈ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ, ಜಾಬ್ಟಾಸ್ಕ್, ಸಾಲ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಪತ್ತೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತೆ (ಫ್ರೀಜ್) ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>