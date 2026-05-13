‘ಮೈಸೂರು ಸೈಕಲ್ ಡೇ’ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿ

ಮೈಸೂರು: ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಮೈಸೂರು ಸೈಕಲ್ ಡೇ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೋಮವಾರ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಜಿಐಜೆಡ್ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಎಎಫ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ರಹಿತ ನಗರ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಲಾಯಿತು.

5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ನಡದ 'ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್' ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟೋಟಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದವು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯ ನೀಡಿದವು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ