ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ನಾಗಶ್ರೀ, ಸುಪ್ರಿಯಾಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಸಮೀಪ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಅಸ್ಮಿತಾ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಸಿಟಿ ಲೀಗ್’ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ನಾಗಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಹವ್ಯಾಸಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಹಿಳಾ ಎಲೈಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ಕುಸುಮಾ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮಹಿಳಾ ರೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗಶ್ರೀ ಅವರು ಕರೆನ್ ಎದುರು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ದೀಪ್ತಿ, ಎಂಡಿಎಸಿಎ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ನರಸಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಮಹಿಳಾ ಎಲೈಟ್ ವಿಭಾಗ: ಅಶ್ವಿನಿ–1, 2–2, ತಾರಾ–3; ಮಹಿಳಾ ರೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ: ನಾಗಶ್ರೀ–1, ಕರೆನ್–2; ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರು: ಸುಪ್ರಿಯಾ–1, ಸಾಕ್ಷಿ–2, ಜಾಹ್ನವಿ–3.</p>.<p>ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರು: ಇಕ್ಷಾ ಜಿ.ಎಸ್–1, ಅನ್ವಿತಾ–2; ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ರೇಸಿಂಗ್: ಈಮಾಯಾ–1, ಸಮನ್ವಿತಾ–3</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-39-1900892611</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>