‘ದಲಿತ ನಾಯಕರ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೀಮ ಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಪುರಭವನದ ಆವರಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಭರತ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, '75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ದಲಿತರ ಮತಗಳು ಕಾರಣ. ದಲಿತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ದಲಿತರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಲು ಬರೋದಿಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವು ಕುಮಾರ್, ಕಾಂತರಾಜು. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಮಂಜು ಬಿಳಿಕೆರೆ, ಶಿವಮಾದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>