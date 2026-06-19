ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದ ಪಬ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ: ಡಿಸಿ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 8:42 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 8:42 IST
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MysorePolice
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