ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರವೇಶ

ಮೈಸೂರು: 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೊಂದು, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದ 21ನೇ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧಿಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ಕಾಚ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಳಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಗಾರನಿಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಡ ಎಂದವನೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್, ಕೆಎಸ್ಒಯು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಶರಣಪ್ಪ ವಿ. ಹಲಸೆ, ಕುಲಸಚಿವ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವೆ ಎಂ.ಕೆ.ಸವಿತಾ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಕೃಷ್ಣ ಆರ್. ಹೊಂಬಳ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಶಂಕರನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೊ.ಜೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>