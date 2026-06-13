‘ದೇಸಿ‌ ಬೀಜೋತ್ಸವ’ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ- ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ನಗರದ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ದೇಸಿ ಬೀಜೋತ್ಸವ’ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>13ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಡ್ನಾಳ್ ಜಗದೀಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.</p>.<p>ಬೀಜಮಾತೆ ಪದ್ದಮ್ಮ, ಉಪಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30ಕ್ಕೆ ಬಿದಿರು ಬೇಸಾಯ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಬೀಉಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>14ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೀಜ ತಜ್ಞ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಹಜಸೀಡ್ಸ್ನ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವರು.</p>.<p>14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಬೀಜ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ಮತ್ತು ನಗರವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಕಾಳು, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮಾವಿನ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕುಂದಗೋಳದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಬಗೆಬಗೆಯ ಜವಾರಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳು, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು, ಸೊಪ್ಪಿನ ತಳಿಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜೋಪಚಾರ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯೂ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 90086 03222 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-39-1860286127</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>