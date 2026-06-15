ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ದೇಸಿ ಬೀಜೋತ್ಸವ’ ಸಂಪನ್ನ; ಮಾಹಿತಿ ಮಹಾಪೂರ

<p>ಮೈಸೂರು: ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ‘ದೇಸಿ ಬೀಜೋತ್ಸವ’ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕರು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಗಾಲ್ನ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರು 150 ಬಗೆಯ ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಣಕಟ್ಟಿಯ ನಾಗರಾಜು ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳ ಹಾಗೂ ಗೆಡ್ಡೆ-ಗೆಣಸಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆಯ ಹುಲಿಕಾಡು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಯವರು ಬೇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರು. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಹಿಟ್ನೆಹೆಬ್ಬಾಗಲಿನ ಕಾಳಪ್ಪ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕುಂದಗೋಳದ ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯವರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಡಿ ಕಾಳುಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಜೋರಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-39-2498252</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>