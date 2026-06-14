ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಬೀಜೋತ್ಸವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು

<p>ಮೈಸೂರು: ರುಚಿ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಪರೂಪ ಬಗೆಯ ‘ದೇಸಿ ಬೀಜೋತ್ಸವ’ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ‘ದೇಸಿ ಬೀಜೋತ್ಸವ’ಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಳಿಗಳ ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳಪ್ರದರ್ಶನವಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕರು, ಸಮುದಾಯ ಬೀಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೊಗರಿ, ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ, ಜವಾರಿತೊಗರಿ, ಅವರೆ, ಬಿಳಿ ಅವರೆ,ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಕರಿ ಹುರುಳಿ, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಕಪ್ಪು ಹೆಸರು, ಪಚ್ಚೆ ಹೆಸರು, ಕಡಲೆ, ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ, ಕಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಅಲಸಂದೆ, ಚುಕ್ಕೆ ಅಲಸಂದೆ, ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು ಗಮನಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ರಾಜಮುಡಿ, ರಾಜಭೋಗ, ರತ್ನಚೂಡಿ, ಪುಟ್ಟ ಭತ್ತ, ಕರಿಕಡ್ಡಿ ರಾಗಿ, ಕೊತ್ತಿತಲೆ ಬದನೆ, ಈರಂಗೆರೆ ಬದನೆ, ಗುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಸಿನಗಲು ಅವರೆ, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಂಪು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮೊದಲಾದ ತಳಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಹರಳು, ಪಲಾವ್ ಬೀನ್ಸ್, ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ, ಜವೆ ಗೋಧಿ, ಅಮೃತ ಗೋಧಿ, ಚುನಂಗಿ, ಶೇಂಗಾ, ಜೋಳ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ವಾಲ್ನಟ್ ಚನ್ನ, ಬರ್ಮಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು, ಸೊಪ್ಪಿನ ತಳಿಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿದ್ದವು. ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ದೇವಧಾನ್ಯ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ, ಹುಲಿಕಾಡು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ, ಹೇಮಾದ್ರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬೇಳೆಗಳು, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ, ಜವಾರಿ ಧಾನ್ಯದ ಹಿಟ್ಟು, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದವು. ಹೊರಗೆ ಸಸಿ ಮಾರಾಟವೂ ಇತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-39-393342067</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>