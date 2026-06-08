ಅರಮನೆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್‌ ಒಡೆಯರ್

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಕೆಂಪು ಚೆಲುವಾಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅರಮನೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ, ನಂತರದ ಜೀವನವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯ ಪರಂಪರೆಗೆಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಚೆಲುವಾಜಮ್ಮಣ್ಣಿನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ‘ರಜತ ಮಾಲಿಕೆ’ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅರಮನೆಗೆ ಚೆಲುವಾಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಮನೆ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾದರಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಡಾವಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮೈಸೂರು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಪರಿಸರ, ಪ್ರಕೃತಿ ಜತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸರದ ಜತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಡ, ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧ ತಿರುಗಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಸಿ ನಗರ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಚೌಡೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್.ಯೋಗೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಎನ್.ಬಿ. ಚನ್ನಕೇಶವ, ಎಚ್.ಇ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-39-93849564</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>