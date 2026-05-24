‘ಪುಸ್ತಕದ ಓದಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ’

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಜಿಪಿ ಡಿ.ವಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರಚಿಸಿದ 'ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧುರಂಧರರು' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಬರಹವಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಓದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವ ಸಮೂಹ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಡಿಜಿಪಿ ಡಿ.ವಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಘಟನೆ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ಐ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೂಡ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್, ಡಿಆರ್ಡಿಒ ನಿವೃತ್ತ ಪಿಆರ್ಒ ಎಸ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಂಜನಗೂಡು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>