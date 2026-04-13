<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಸರ್ವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಧರ್ಮ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ಎಂದಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಾರದು’ ಎಂದು ಯತಿರಾಜ ಮಠದ ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆಬಂಡಿಕೇರಿಯ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಹಾಕುಂಬಾಭಿಷೇಕ, ದ್ವಾರಾರ್ಚನೆ, ಚತುಸ್ಥಾನಾರ್ಚನ, ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘80 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಗುಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯ 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಹಳೆಬಂಡಿಕೇರಿ ಹೊಸಬಂಡಿಕೇರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಂತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜಗೋಪುರ, ವಿಮಾನ ಗೋಪುರ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ. ದೇಗುಲಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಕ್ಷಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೂ–ದೇಗುಲಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮೈಸೂರಿನ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ದೇವಾಲಯವೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-39-809150357</p>