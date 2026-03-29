‘ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದರೆ ವೃತ್ತಿ ಲಭ್ಯ’

ಮೈಸೂರು: 'ಅಂಗವಿಕಲರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ, ಸ್ಥಳ ಮುಂತಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಆಯಿಷ್) ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಪುಷ್ಪವತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಆಯಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಸ್ಟೆಕ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 'ಆದಿದ್ವಾರ' ಉದ್ಯೋಗ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಗವಿಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಾವು ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ, ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಬಾರದು. ಉಳಿದವರಂತೆಯೇ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರ ತಯಾರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಲಭ್ಯತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಯೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಯಬಾರದು. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿ.ಇಳಂಗೋವನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಗವಿಕಲ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಯಸುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಎಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದರೂ ತೆರಳಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಯಿಷ್ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಜಯಶ್ರೀ ಸಿ. ಶಾನ್ಬಲ್, ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಣೇಶನ್, ಸಮುದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಸಿ.ಚಂದನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>19 ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವು. 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>