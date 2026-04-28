ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನಾವರಣ

ಮೈಸೂರು: 'ಆರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ ಎನ್ನುವವರಿಲ್ಲ. ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಕೇಳ ಬೇಕು' ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಾದರು ಪ್ರಮೀಳಾ.</p>.<p>'ಗಂಡ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಮನೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂದು ಓಡುತ್ತಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತ ಎಂಬ ಬೇಸರವೂ ಮೂಡುತ್ತೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತ ಸಮೀಪದ ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ, ಎಐಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನುಭವಗಳಿವು.</p>.<p>'2 ದಿನ ರಜೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 4 ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗುಡಿಸಿ, ಒರೆಸಿದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,500 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಲೇ ಏನಾದ್ರು ದುಡಿಯೋಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮೇಡಂ' ಎಂದು ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಕಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ವೀಣಾ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವೀಣಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಶೇ 90 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುವುದೇ ಸವಾಲು. ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಈ ವರ್ಗವು ತಮಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಯೋಜನೆ: 'ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಹಮಾಲರು, ಮನೆಗೆಲಸದವರು, ದರ್ಜಿ, ಬಿದಿರು ಕಾಯಕ, ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಚಪ್ಪಲಿ ರಿಪೇರಿ, ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 95 ಅಸಂಘಟಿತ ವೃತ್ತಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಯಾದವರಿಗೆ ಸಾವು, ಅಪಘಾತ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗೃಹಕಾರ್ಮಿಕರ 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 50 ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಗೃಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಂಧ್ಯಾ, ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮರಿಯಮ್ಮ, ಸುಂದರಮ್ಮ, ಮಹದೇವಮ್ಮ, ಮೇರಿ ಜೋಸೆಫೀನ್, ಕುಮಾರಿ, ವೇದಾವತಿ, ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಜಾನಕಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ನಾಯಕಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಂಧ್ಯಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶೋಧರ, ಎಐಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಸೀಮಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>