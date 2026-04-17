ಪತ್ನಿ ಸಾವು: ಪತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು

ಮೈಸೂರು: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿ ಎಚ್.ಆರ್.ಲೋಕೇಶ್ಗೆ 5ನೇ ಅಧಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಉಷಾರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಲು ₹ 50 ಸಾವಿರವನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ತರುವಂತೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಉಷಾರಾಣಿ 2014ರ ಮೇ 7ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆಅಂದಿನ ಡಿಸಿಪಿ ಕೆ.ಎನ್.ಮಾದಯ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ರೂಪಾ ಕೆ.ಎನ್. ಅಪರಾಧಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹ 1. 25 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಈ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಎ.ಎನ್.ಮಧು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಸರ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಸರಗಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ₹21.28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 152 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 3 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾತಿಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಆರ್.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ (35), ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಎ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ (36) ಮತ್ತು ಸೈಯ್ಯದ್ ಫರ್ಹಾನ್ (26) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಲಾಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರು ಕಸ ಹಾಕುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ 35 ಗ್ರಾಂನ ತಾಳಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಸಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ದ್ದಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮನೆ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ (35)ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, 51.7 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ₹ 3.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್.ನಗರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿವಾಸಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2024ರ ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾಗೂ ತಾಸಿನ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ₹ 9 ಲಕ್ಷ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಆರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಶುರಾಮೇಗೌಡ, ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕೆ.ವಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಧರ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಗಿರೀಶ್, ಅಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಅವಿನಾಶ್, ಸುನೀತಾ, ಇಂದಾದ್ ಅಲಿ, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>