ಡಾ.ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಯ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಣೆ

ಮೈಸೂರು: ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತಕ, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನುಡಿನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜನಾನುರಾಗಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್ನಗರ 1ನೇ ಹಂತದ ಕುವೆಂಪು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಡಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, 'ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ' ಎಂದು ನೆನೆದರು.

ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ, 'ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರುವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಸವಣ್ಣ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದರು.

ಮನೋರಖ್ಖಿತ ಭಂತೇಜಿ, ಸಾಹಿತಿ ದಾಸನೂರು ಕೂಸಣ್ಣ, ಮೂಗೂರು ಸಿದ್ದರಾಜು, ರಾಚಪ್ಪ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ,ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಡಿ.ಪಿ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಶ್ರೀರಂಗ, ಒಡನಾಡಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ